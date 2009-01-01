Генерал напомнил о событиях "русской весны": Москва готовит новую военную авантюру

Ситуация требует серьезного внимания, считает Романенко.

Москва готовит новую военную авантюру, заявил Романенко glavpost.com

Россия планирует провести масштабные учения с участием порядка полумиллиона военнослужащих в августе-сентябре 2017 года.

Об этом заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, сообщает "Обозреватель".

По его мнению, ситуация требует серьезного внимания. Как пояснил генерал, во время предыдущих учений "Кавказ-2016" в сумме с внезапной проверкой боеспособности российской армии принимало участие в два раза меньше военнослужащих — порядка 250 тысяч. В августе-сентябре учения войск противовоздушной обороны "Боевое содружество-2017" должны собрать порядка 500 тысяч военных.

При этом "все международные проверки", в том числе по линии ОБСЕ, "заводят на начало года" с тем, чтобы никто не мешал в реализации планов.

В этом контексте генерал напомнил о том, что, согласно с Венскими договоренностями 2011 года, "в одном месте может находиться не более 9 тысяч военнослужащих".

По словам Романенко, Россия пользуется "испытанным способом" решения военных задач и обхода этой нормы. Так, во время "русской весны" 2014 года РФ удалось сосредоточить в Крыму количество военнослужащих, которое позволило аннексировать Крым, напомнил он.

В то же время он заверил, что на этот раз "украинская сторона и сторона НАТО сделали соответствующие выводы", и намерены проводить разнообразную разведку. Кроме того, "с натовской стороны в Прибалтике и в Польше разворачиваются силы, в том числе бронетанковые. Планируется, что соотношение сил НАТО-Россия на весну будет составлять 7:1", — рассказал генерал.

Напомним, ранее военный эксперт Павел Фельгенгауэр заявил, что август 2017 года станет самым опасным месяцем в плане возможного конфликта между Украиной и Россией.