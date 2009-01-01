Генерал о сокращении военных расходов в РФ. Не питайте иллюзий, на войну с Украиной Путин деньги найдет

В РФ планируют, что в 2018-2020 годах уменьшат военный бюджет до 3% ВВП, но это все равно больше, чем военный бюджет Украины.

Владимир Путин. Reuters

Кремль "всегда найдет деньги для противоборства с Украиной " и не следует питать иллюзий относительно того, что сокращение оборонного бюджета России приведет к снижению активности российско-террористических войск.

Так прокомментировал заявление российского президента Владиимра Путина о сокращении военных расходов в 2018 году экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, пишет "Обозреватель".

Генерал обратил внимание на ряд цифр. "У нас идет война, и три года подряд в бюджете на цели обороны выделяется около 2,5% ВВП. До войны вообще выделяли 1%. Трамп (президент США Дональд Трамп — ред.) требует от европейских стран-членов НАТО, чтобы они выделяли до 2% ВВП. Грузия во время войны выделяла 7% ВВП. В госбюджете России на 2016 год было запланировано финансирование военных статей в размере 4,6% ВВП".

"Теперь в РФ планируют, что в 2018-2020 годах они уменьшат военный бюджет до 3% ВВП, но это все равно больше, чем военный бюджет Украины. Кроме того, размеры ВВП Украины и России разные", — напомнил генерал.

В контексте слов Путина о том, что государственный оборонный заказ не подлежит сокращению, Романенко обратил внимание на тот факт, что с 2016 года у границ Украины в Ростовской, Смоленской и Воронежской областях формировались 3 новые дивизии.

"В текущем году заканчивается их укомплектование и обеспечение вооружением. Причем, вооружением самым новым: танки Т-90А, двухствольные самоходные артиллерийские установки и так далее".

Таким образом, "с учетом бюджета текущего года в России в основном закроют вопросы перевооружения, за счет средств, выделяемых в последующие годы все это будет поддерживаться, а новые капитальные строительства не предполагаются", — пояснил генерал.

Исходя из этого он пришел к выводу, что Украине не следует питать иллюзий относительно того, что сокращение оборонного бюджета России приведет к снижению активности российско-террористических войск.

"Для противоборства с Украиной они всегда деньги найдут", — убежден Романенко.

Напомним, Путин заявил о том, что в 2018 году в целях экономии бюджета страны будут сокращены расходы на оборону. При этом он не уточнил размера сокращения оборонного бюджета.