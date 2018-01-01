Генерал объяснил, почему США не продают Украине серьезное оружие

Штаты не хотят, чтобы наша страна стала сильной, полагает Игорь Романенко.
Штаты не хотят, чтобы наша страна стала сильной, рассказал он "Обозревателю".
"… при Трампе Вашингтон по-прежнему не хочет обострять ситуацию с Москвой. Поэтому они не продают Украине серьезное оружие — дают нам минимальное из возможного…", — приводит издание слова собеседника.
Напомним, в декабре 2017 года Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2018-й финансовый год, в котором запланировано выделение 350 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности и меры относительно противостояния агрессии РФ.
Позже посол Штатов в Украине Мари Йованович подтвердила, что наша страна получит от американского государства противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" абсолютно бесплатно.