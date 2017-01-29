Генерал объяснил, почему украинская армия не поддержала Майдан и не защитила Крым

Думанский заявил, что военные должны быть вне политики и иметь свою позицию.

Юрий Думанский. Скриншот

В 2014 году во время событий на Майдане Независимости оккупации Россией Крыма украинская армия не приняла ни одну из сторон противостояний на улицах Киева, так как не могла быть втянута в политику, а к защите полуострова не была готова.

Об этом рассказал экс-глава Генштаба, генерал-лейтенант Юрий Думанский в интервью "Апострофу".

"В МВД не хватало сил, чтобы противостоять тем людям, которые вышли на улицы Киева. Кроме того, в разных регионах страны стихийно возникали такие Майданы: во Львове, Хмельницком, Одессе, Николаеве. Машина насилия в лице МВД и СБУ не имела ресурса, и они стали требовать, чтобы ВСУ дополнительно выделили силы и средства. Планировалось, что ВСУ должны будут передать военные части внутренним войскам, чтобы усилить противодействие. ВСУ постепенно могли втянуть в этот конфликт. Тогда мы отказались от этого, ведь передача военных частей противоречит закону", — говорит Думанский.

По его словам, в Генштаб поступали предложения от разных сторон противостояния на Майдане перейти на их сторону.

"Но мы понимали, что военные должны быть вне политики и иметь свою позицию. Главной своей задачей мы тогда считали сохранить целостность государства. Мы понимали, что могут вмешаться внешние игроки, что и случилось в Крыму и на Донбассе", — подчеркнул генерал, добавив, что к противостоянию с РФ не были готовы военные руководители.

По его мнению, на момент аннексии Крыма украинская армия не была готова психологически выполнять боевые задачи, несмотря на то, что насчитывала почти 200 тысяч личного состава.

"Они (военное и политическое руководство страны – ред.) не были готовы морально к тем вызовам, которые требовали ответственных решений. Меня часто спрашивают: неужели тогда у нас не было армии? В то время у нас было 186 тысяч личного состава. Но чтобы оценивать армию, нужно понимать, что есть определение ее уровня боеготовности к выполнению заданий. Мы имели тот комплект войск, который позволял нам в мирное время решать некоторые вопросы. Чтобы войти в военный конфликт, нам нужно было провести мобилизационное развертывание. Для этого нужно было время.

В 2014 году у армии был штат мирного времени. Но есть штат военного времени, а это другие ресурсы и другое расходование средств. На то время штат мирного времени занимался постоянной боевой и оперативной подготовкой. Но армия не была готова психологически выполнять задачи и принимать решения непосредственно в процессе столкновения, боевых действий, когда нужно было применить оружие, нажать на курок. Это было сложно", — сказал Думанский.

Напомним, журналист Виталий Портников объяснил, когда Украина восстановит свою целостность.

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