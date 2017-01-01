Генерал рассказал, какие цели преследовала России отзывом своих офицеров с Донбасса

Первая цель России при отзыве своих наблюдателей — легитимация боевиков, а через них и самих квазиреспублик, считает военный эксперт.

Наблюдатели ОБСЕ, иллюстрация. osce.org

Генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что Россия, отзывая своих офицеров из Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК) на Донбассе хочет предать полномочия боевикам "ЛДНР" и таки образом легитимизировать квазиреспублики.

Такое мнение он высказал на чате в "Главреде".

"Благодаря таким действиям российских офицеров, если учитывать сказанное Путиным на его недавней пресс-конференции, эти полномочия в СЦКК должны быть переданы "военнослужащим" квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР". То есть первая цель России при этом — легитимация боевиков, а через них и самих квазиреспублик", — сказал он.

Генерал также отметил, что "с уходом российских офицеров ситуация на оккупированной территории должна ухудшиться, а это значит, что, в том числе, снизится уровень охраны представителей ОБСЕ, что должно в дальнейшем послужить подтверждением мысли Путина о том, что миротворцы ООН, в первую очередь, должны быть использованы для охраны представителей ОБСЕ, а затем, возможно, можно будет и ограничиться такой их функцией".

Отвечая на вопрос о возможности обострения ситуации на Донбассе, Романенко отметил, что его оценка совпадает с оценкой экс-президента Леонида Кравчука.

Стоит отметить, что экс-президент ранее заявлял, что российский президент Владимир Путин создает условия и возможности для того, чтобы начать полномасштабное вооруженное вторжение в Украину.