Генерал рассказал, какие цели преследовала России отзывом своих офицеров с Донбасса

Первая цель России при отзыве своих наблюдателей — легитимация боевиков, а через них и самих квазиреспублик, считает военный эксперт.
Такое мнение он высказал на чате в "Главреде".
"Благодаря таким действиям российских офицеров, если учитывать сказанное Путиным на его недавней пресс-конференции, эти полномочия в СЦКК должны быть переданы "военнослужащим" квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР". То есть первая цель России при этом — легитимация боевиков, а через них и самих квазиреспублик", — сказал он.
Генерал также отметил, что "с уходом российских офицеров ситуация на оккупированной территории должна ухудшиться, а это значит, что, в том числе, снизится уровень охраны представителей ОБСЕ, что должно в дальнейшем послужить подтверждением мысли Путина о том, что миротворцы ООН, в первую очередь, должны быть использованы для охраны представителей ОБСЕ, а затем, возможно, можно будет и ограничиться такой их функцией".
Отвечая на вопрос о возможности обострения ситуации на Донбассе, Романенко отметил, что его оценка совпадает с оценкой экс-президента Леонида Кравчука.
Стоит отметить, что экс-президент ранее заявлял, что российский президент Владимир Путин создает условия и возможности для того, чтобы начать полномасштабное вооруженное вторжение в Украину.