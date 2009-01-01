Генерал-разведчик о "чудо-оружии" боевиков: без России они не смогут противостоять ВСУ

Практически все предприятия ВПК с территории, подконтрольной боевикам, вывезены в Россию.
Об этом бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж рассказал во время чата на "Главреде".
Он подчеркнул, что на сегодня практически все предприятия военно-промышленного комплекса на территории, подконтрольной боевикам, обесцененные или вывезены в Россию.
"Там остались и функционируют только ремонтные производства. Поэтому никакого "чудо-оружия" у боевиков нет, и противостоять ВСУ без помощи России они не смогут", — добавил Маломуж.
Напомним, ранее Маломуж рассказал, что на Донбассе Российская Федерация и боевики, по оперативным данным, не планируют масштабных наступательных операций перед новогодними праздниками.