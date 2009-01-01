Генерал-разведчик о "чудо-оружии" боевиков: без России они не смогут противостоять ВСУ

Практически все предприятия ВПК с территории, подконтрольной боевикам, вывезены в Россию.

Маломуж оценил смелые заявления боевиков укроп.org

Главари "ДНР" и "ЛНР" неоднократно заявляли о "новейших разработках" в области обороны , которые, по их словам, должны были стать решающими в противодействии Вооруженным силам Украины.

Об этом бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж рассказал во время чата на "Главреде".

Он подчеркнул, что на сегодня практически все предприятия военно-промышленного комплекса на территории, подконтрольной боевикам, обесцененные или вывезены в Россию.

"Там остались и функционируют только ремонтные производства. Поэтому никакого "чудо-оружия" у боевиков нет, и противостоять ВСУ без помощи России они не смогут", — добавил Маломуж.

Напомним, ранее Маломуж рассказал, что на Донбассе Российская Федерация и боевики, по оперативным данным, не планируют масштабных наступательных операций перед новогодними праздниками.