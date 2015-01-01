Генерал-разведчик объяснил, что нужно сделать для полного завершения войны на Донбассе

Маломуж заявил, что для серьезных изменений на Донбассе необходимо подключение мировых сверхдержав.

Николай Маломуж Главред

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Этот план, который мы имеем в Минске, не имеет таких перспектив ни в 2017, ни в 2018 году, потому что мы видим, что эта ситуация часто используется и Россией, и боевиками, а в некоторой степени и нашими силами войны, готовыми дальше продолжать этот конфликт, не видя выхода. И Россия этим спекулирует, диктует свои условия, соответственно, и мы никуда не двигаемся. В данной ситуации заходим в тупик. В данный момент, если мы говорим о наращивании вооруженных сил, это очень правильный ход в плане предпосылки для хороших переговоров и в 2017, и в 2018 году", — отметил Маломуж.

По его словам, для серьезных изменений на Донбассе необходимо подключение мировых сверхдержав.

"Самое главное, если мы говорим о серьезных изменениях и выходе из ситуации, о полном завершении войны на Донбассе и сохранении территорий, — это подключение мощных сил и игроков. Но не только на основе, что они любят Украину.

Предполагается, что новая команда, и Конгресс, и Сенат — это первые участники, другие мощные страны будут предлагать выход из ситуации под эгидой стран мира. Тогда и Россия, которая имеет критические проблемы, уже будет сговорчивее в этих вопросах, и "дорожная карта" по Украине под эгидой этих стран, плюс Россия и Украина, будет реальной", — пояснил он.

Ранее экс-президент Леонид Кучма отмечал, что "Минский формат" переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе — Украина, ОБСЕ и Россия — не будет достаточно эффективным, если к нему не присоединятся другие государства, в первую очередь США.

Также напомним, политический аналитик Тарас Чорновил объяснил, можно ли привлечь США к переговорам по Донбассу.

видео: 112 Украина