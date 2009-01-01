В кулуарах встречи G20 могут обсуждать новую "дорожную карту" по разрешению конфликта на востоке Украины, считает Маломуж.

Флаг России, иллюстрация mir24.net

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армиизаявил, что Россия нагнетаетперед встречей(G20), которая пройдет 7-8 июля в немецком Гамбурге.

Об этом он рассказал "Обозревателю".

В то же время эксперт уточнил, что на мероприятии может быть представлена новая "дорожная карта" по урегулированию конфликта в нашей стране.

"… на встрече будет иметь место "глобальный диалог", посвященный недопущению крупномасштабных войн на планете, будут озвучены возможные сценарии", — отметил собеседник.

По словам генерала-разведчика, именно поэтому Россия сейчас нагнетает обстановку на востоке Украины, угрожая захватом новых территорий и признанием независимости "республик" как возможными "крайними вариантами".

"… "дорожная карта" по Украине будет обсуждаться неофициально, кулуарно, в то время как в публичных выступлениях лидеры стран будут по-прежнему всячески поддерживать "минский процесс", понимая, что он на сегодня не имеет выхода", — считает Маломуж.

Ранее украинский журналист Виталий Портников выразил мнение, что президент Российский Федерации Владимир Путин приступил к следующему этапу "освоения" захваченных украинских территорий.