Генерал-разведчик объяснил, почему на Донбассе обострилась ситуация

В кулуарах встречи G20 могут обсуждать новую "дорожную карту" по разрешению конфликта на востоке Украины, считает Маломуж.
Об этом он рассказал "Обозревателю".
В то же время эксперт уточнил, что на мероприятии может быть представлена новая "дорожная карта" по урегулированию конфликта в нашей стране.
"… на встрече будет иметь место "глобальный диалог", посвященный недопущению крупномасштабных войн на планете, будут озвучены возможные сценарии", — отметил собеседник.
По словам генерала-разведчика, именно поэтому Россия сейчас нагнетает обстановку на востоке Украины, угрожая захватом новых территорий и признанием независимости "республик" как возможными "крайними вариантами".
"… "дорожная карта" по Украине будет обсуждаться неофициально, кулуарно, в то время как в публичных выступлениях лидеры стран будут по-прежнему всячески поддерживать "минский процесс", понимая, что он на сегодня не имеет выхода", — считает Маломуж.
Ранее украинский журналист Виталий Портников выразил мнение, что президент Российский Федерации Владимир Путин приступил к следующему этапу "освоения" захваченных украинских территорий.