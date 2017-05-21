Генерал-разведчик объяснил, почему не будут работать Минские механизмы на Донбассе

Минские механизмы работать не будут, потому что стратегия Путина другая, его принудить санкциями к миру невозможно.

Силы АТО на Донбассе, иллюстрция. Reuters

Для решения украинского вопроса необходимо вывести его за рамки минского процесса и убедить мир в том, что конфликт на Донбассе — это элемент глобального противостояния, а не региональная война.

Об этом заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в комментарии "Апострофу".

"Минские механизмы работать не будут, потому что стратегия Путина другая. Его принудить санкциями к миру невозможно. Но сейчас есть стратегические проблемы мира: предпосылки к холодной войне, горячей, региональные войны и возможное ядерное противостояние. Поэтому тут уже появляется заинтересованность США, Китая, Европы, Японии и других стран "Большой двадцатки".

При объединении сил G20 в новом формате можно достичь договоренностей по глобальным проблемам мира и недопущению противостояния между НАТО и РФ. В этом контексте украинский конфликт — фактор противостояния на мировом уровне между НАТО и РФ, соответственно, если вынести этот вопрос на мировой форум "Большой двадцатки", решая глобальные проблемы, можно выйти на новые юридические договоренности нового миропорядка.

На это Путину придется пойти, у него не будет альтернатив, если появится давление G20, ведь на "нормандскую четверку" и на Порошенко он уже не реагирует", — резюмировал Маломуж.

Ранее экс-советник главы Генштаба Натан Хазин заявил, что Украина располагает достаточно сильной армией, чтобы успешно противостоять боевикам и российской армии на Донбассе, но властям не стоит уповать только лишь на военное решение конфликта.