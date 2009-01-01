Генерал-разведчик объяснил, почему Путин не уйдет с Донбасса без видимой победы

"Минский формат" неэффективен, считает Маломуж.
Об этом бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж рассказал на чате в "Главреде".
В то же время собеседник издания считает, что "минский формат" переговоров по урегулированию ситуации на востоке нашей страны (Украина, РФ и ОБСЕ — ред.) неэффективен.
"Путин выбрал стратегию формирования нового геополитического пространства на востоке России. А это — Украина, Беларусь, Прибалтика. Поэтому, зайдя на Донбасс, он без видимой победы (а это, как минимум, контроль над территориями через своих ставленников) не уйдет оттуда", — отметил он.
По словам генерала-разведчика, в такой ситуации руководство украинского государства подыграло российскому лидеру, заключив Минские соглашения, которые тот "пытается реализовать по своему сценарию".
Ранее Николай Маломуж говорил, что в зоне АТО на Донбассе есть 18 стратегических точек, где боевики и российские войска могут начать масштабные операции или системные провокации.