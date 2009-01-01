Генерал-разведчик объяснил, почему Путин не уйдет с Донбасса без видимой победы

"Минский формат" неэффективен, считает Маломуж.

Николай Маломуж Главред

Президент РФвыбрал стратегию формирования нового геополитического пространства на востоке страны, поэтому, зайдя на Донбасс, он не уйдет оттуда без видимой победы.

Об этом бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж рассказал на чате в "Главреде".

В то же время собеседник издания считает, что "минский формат" переговоров по урегулированию ситуации на востоке нашей страны (Украина, РФ и ОБСЕ — ред.) неэффективен.

"Путин выбрал стратегию формирования нового геополитического пространства на востоке России. А это — Украина, Беларусь, Прибалтика. Поэтому, зайдя на Донбасс, он без видимой победы (а это, как минимум, контроль над территориями через своих ставленников) не уйдет оттуда", — отметил он.

По словам генерала-разведчика, в такой ситуации руководство украинского государства подыграло российскому лидеру, заключив Минские соглашения, которые тот "пытается реализовать по своему сценарию".

Ранее Николай Маломуж говорил, что в зоне АТО на Донбассе есть 18 стратегических точек, где боевики и российские войска могут начать масштабные операции или системные провокации.