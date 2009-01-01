Генерал-разведчик объяснил, почему Путину "по барабану", кто президент Украины

Трагедией нашей страны является политическая система, которая в ней сложилась, считает Копка.

Владимир Путин Reuters

Бывший и. о. начальника Главного управления разведки СБУ генерал-майорзаявил, что президенту РФ, по большому счету, "по барабану", кто будет президентом в Украине, главное, чтобы он выполнял волю россиян.

Об этом эксперт рассказал в эфире телеканала "112 Украина", пишет "Гордон".

В то же время собеседник выразил мнение, что трагедия нашей страны — политическая система, которая в ней сложилась.

"Если бы не она, то никакого Януковича (беглый экс-президент Виктор Янукович — Ред.) не появилось бы. Но это процентов на 80 можно списать на молодость страны, скажем так", — отметил генерал-разведчик.

По его словам, во-первых, "у нас нет политической системы (она состоит… из государства, гражданского общества), но подсистемы, допустим, партийной, мы не имеем".

"Мы посчитали, что получили независимость — и состоялись как держава, поэтому можем не делать общегосударственных, общенациональных партийных проектов…", — утверждает Копка.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук говорил, что Владимир Путин пытался захватить государство мирным путем — россияне "планировали, они рассчитывали, они ждали".

Видео: 112 Украина