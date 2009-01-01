Генерал-разведчик объяснил, зачем Кремлю 11-тысячный корпус военных РФ на Донбассе

Противник избегает критических ситуаций и организации широкомасштабных наступлений, говорит Николай Маломуж.

Николай Маломуж Главред

Россия направила на оккупированную часть Донбасса, чтобы контролировать 30 тысяч местных боевиков из ДНР и ЛНР.

Об этом бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал в комментарии "Главреду".

"На Донбассе находятся три тысячи представителей спецслужб и спецназов, которые не принимают непосредственного участия в боевых действиях на линии разграничения, но они пребывают в активном резерве на случай наступательных операций со стороны ВСУ. А также осуществляют контроль над боевиками, которые часто переходят в оппозицию, не выполняют должным образом возложенные на них функции или даже устраивают демарши. Эти силы россиян следят, чтобы боевики были на линии разграничения и выполняли задачи российского руководства. В случае чрезвычайных происшествий в отдельных местах прорыва россияне могут бросить дополнительные спецподразделения для активного противодействия украинским войскам или спецслужбам", — говорит военный эксперт.

"Другая часть пребывающих на Донбассе россиян, помимо этих трех тысяч, оформлены как "добровольцы". Россия пытается сделать так, чтобы часть ее контингента не идентифицировалась как кадровые военные, чтобы не было резонанса на международном уровне или, тем более, судов. Поэтому российские военные в качестве "добровольцев" прибывают на территорию Донецкой и Луганской областей. Затем этот контингент входит в армейские корпуса ЛНР и ДНР. Поэтому считается, что они якобы уже не кадровые российские военные, а представители боевых структур, воюющих на Донбассе. Их зашифровывают, хотя это все равно явно, наглядно и очевидно. Об этом знают и международные организации, и в Украине ориентируются в ситуации. Об этом говорилось и на встречах "нормандской четверки", и в Совбезе ООН, и в ходе общения с американцами, и в других форматах. Но Россия жестко ведет свою линию и будет использовать этот механизм в дальнейшем", — считает экс-глава СВР Украины.

"Для осуществления масштабных операций этот контингент (11 тысяч россиян на Донбассе, где 3 тысячи кадровых военных) не подойдет, он будет не в состоянии проводить такие действия. Ведь сейчас у Украины довольно мощные силы для защиты рубежей в зоне АТО. По этой причине данные подразделения противника избегают критических ситуаций и организации широкомасштабных наступлений на том или ином направлении", — подчеркнул Николай Маломуж.

Напомним, генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал в комментарии "Главреду", какая группировка нужна России для масштабной войны в Украине.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Россияне на Донбассе: какие операции на востоке Украины могут проводить оккупанты".