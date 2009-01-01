Генерал-разведчик раскрыл реальные планы России по Донбассу

РФ не хочет включать часть востока Украины в свой состав, считает Маломуж.

Николай Маломуж Главред

не планирует включать Донбасс в свой состав, она хочет создать наквазигосударственное образование — это в ее реальных планах.

Такое мнение бывший глава Службы внешней разведки нашей страны, генерал армии Николай Маломуж высказал на чате в "Главреде".

В то же время он подчеркнул, что достижение РФ желаемого может повлиять на все процессы, идущие в Украине.

"Россия не планирует включать Донбасс в свой состав, но стремится создать квазигосударственное образование — это в ее реальных планах", — отметил собеседник издания.

По словам генерала-разведчика, "это может быть мощным рычагом влияния на все процессы в Украине, особенно это будет препятствовать вступлению Украины в НАТО и интеграции в Европейский Союз".

"Поэтому, в случае сохранения проблемы Донбасса, это будет постоянная болевая точка, на которую будет давить Россия", — добавил экс-глава Службы внешней разведки.

Ранее Николай Маломуж говорил, что президент России Владимир Путин выбрал стратегию формирования нового геополитического пространства на востоке своего государства, поэтому, зайдя на Донбасс, он не уйдет оттуда без видимой победы.