Генерал-разведчик рассказал, где в зоне АТО боевики могут начать масштабные операции

Противник может активизироваться там, где он систематически накопляет свои силы, считает Маломуж.

Николай Маломуж Главред

В зонеесть 18 стратегических точек, где боевики имогут начать масштабные операции или системные провокации.

Об этом бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж рассказал на чате в "Главреде".

В то же время он уточнил, что стратегическими являются Мариупольское и Донецкое (Авдеевка, Пески) направления, Ясиноватая, Светлодарска дуга, Станица Луганская.

"… и ряд других (точек — ред.), где идет систематическое накопление войск и представителей вооруженных формирований, которые постоянно нарушают "режим тишины" и провоцируют на вооруженное противостояние", — отметил эксперт.

Ранее нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук заявил, что захват Станицы Луганской может стать делом принципа для боевиков. Ознакомиться с его мнением можно здесь.