Генерал-разведчик рассказал, как НАТО и России снять угрозу новой мировой войны

Москва пытается использовать переброску сил Альянса для новой конфронтации, говорит Николай Маломуж.

Николай Маломуж Главред

Россия хочет использовать для конфронтации, проводимую в рамках миссии "Атлантическая решительность" и призванную укрепить "восточный фланг" Альянса, возле которого активизировалась РФ.

Об этом бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж рассказал на чате в "Главреде".

"Прибытие воинских контингентов НАТО в Польшу и Прибалтику — это реальное укрепление восточных границ Альянса. Россия пытается использовать этот факт для новых конфронтационных сценариев. И принятие на вооружение нового гиперзвукового оружия Россией — это составляющая новой гонки вооружения", — говорит военный эксперт.

По его мнению, одновременно с укреплением восточных границ "США, все члены НАТО вместе со странами "Большой двадцатки", а также Россией и Украиной должны выйти на комплексный план урегулирования ситуации в рамках глобальной безопасности и создания "дорожной карты" по "горячим точкам" (Украины, Сирии, Ирака, Афганистана) и организации борьбы с ИГИЛ".

"Это должно быть проведено на крупном международном форуме руководителей всех стран, где следует принять обязывающие документы по этим программам и механизмы реализации. Необходимо снять угрозу новой глобальной мировой войны", — подчеркнул генерал-разведчик.

Комментируя вопрос о причинах переброски и наращивания сил РФ в Беларуси Николай Маломуж заметил: "В первую очередь, переброска военного контингента — это сигнал НАТО на размещение войск в Прибалтике, Польше и других восточных странах Европы".

"С другой стороны, это усиление контроля как над Беларусью, так и над Украиной. Президент Беларуси не пойдет на конфронтацию с Россией в военных вопросах. Он способен только заявлять альтернативы и демарши в экономических и торговых сферах, выторговывая свой интерес", — подытожил бывший глава Службы внешней разведки Украины.

Напомним, ранее военный эксперт объяснил, какой поддержки ждать Украине от США.

Больше читайте на Главреде: "Микола Маломуж: застосування сили на Донбасі призведе до глобальної війни, яка може стати світовою".