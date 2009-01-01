Генерал-разведчик рассказал об угрозе превращения Донбасса в "выжженную землю"

Должна быть перезагрузка власти, приход на руководящие должности профессионалов высокого уровня, говорит Николай Маломуж.

Николай Маломуж Главред

Насуществует угроза того, регион навсегда останется "выжженной землей" и непонятной "серой зоной", в которую уже не вернется прежняя довоенная жизнь.

Об этом бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж рассказал на чате в "Главреде".

"При имеющемся формате для решения проблем (а это — "минский формат") перспектив нет. Но действующие власти ориентируются исключительно на этот сценарий. При таких условиях на Донбасс ждет только одна перспектива — "выжженной земли", — говорит генерал армии.

"Что может быть реальным выходом из ситуации? Перезагрузка самой власти, приход на руководящие должности профессионалов высокого уровня, которые умеют сформировать программу выхода из кризиса, пользуются доверием всего общества Украины как на востоке, так и на западе страны, имеют доверие крупных международных партнеров и готовы вместе с ними реализовать программу по стабилизации ситуации в Украине", — подчеркнул разведчик.

Комментируя вопрос, какой смысл объявлять на Донбассе "режима тишины", если они ни разу так и не выполнялись Николай Маломуж заметил: "Режим тишины" практически нереален с момента первых решений, потому что нет для этого политической воли ни России, ни Украины".

"Об этом свидетельствует то, что с момента договоренностей даже на уровне лидеров стран "нормандской четверки" в Дебальцево продолжались бои с большими жертвами. То есть реальные механизмы обеспечения "режима тишины" и особенно исполнители этого процесса никоим образом не предусмотрены. Миссия ОБСЕ и контактная группа это выполнить не могут", — подытожил бывший глава Службы внешней разведки Украины.

Напомним, ранее генерал разведчик раскрыл реальные планы России по Донбассу.

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