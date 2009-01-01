Генерал-разведчик объяснил, кто мог заставить Путина уйти с Донбасса и назвал главные ошибки

Маломуж заявил, что клуб сильных мировых стран заставил бы Путина пойти на сценарий реального урегулирования ситуации на Донбассе.

Владимир Путин Reuters

Главная стратегическая ошибка украинского командования и политического руководства страны состоит в том, что не был отработан формат по урегулированию ситуации на Востоке с участием мощных стран, которые могли бы заставить российского президента Владимира Путина уйти с Донбасса.

Об этом бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж рассказал на чате в "Главреде".

"Главная стратегическая ошибка заключается в том, что и военное командование, и политическое руководство страны, кроме "минского формата", не отработали параллельно более мощный и эффективный международный формат по урегулированию ситуации на востоке Украины с участием мощных стран", — говорит Муженко.

По его мнению, клуб этих мировых стран заставил бы Путина пойти на сценарий реального урегулирования ситуации до восстановления Донбасса

"Это могли бы быть США, страны ЕС, Китай, Индия, Япония, которые, кстати, неофициально давали согласие на такие форматы. Такой клуб стран заставил бы Путина пойти на сценарий реального урегулирования ситуации до восстановления Донбасса. Ведь эти страны могли бы выдвинуть критические условия для России и лично Путина", — сказал Маломуж.

Ранее генерал заявлял, что в зоне АТО на Донбассе есть 18 стратегических точек, где боевики и российские войска могут начать масштабные операции или системные провокации.

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