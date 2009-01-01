Генерал СБУ раскрыл сценарий России по раскачиванию ситуации в Украине

Возникают проблемы внутри страны, отметил Скипальский.

Генерал СБУ раскрыл агрессивный сценарий РФ mir24.net

Россия намерена использовать любой промах украинской власти, чтобы расшатать ситуацию в Украине

Об этом генерал-лейтенант, экс-заместитель главы СБУ Александр Скипальский рассказал в комментарии "Обозревателю".

"Я не раз говорил о сценарии, на который рассчитывает Путин и руководство России — что Украина падет под грузом собственных проблем. К сожалению, этот прогноз по-прежнему актуален", — отметил он.

Скипальский также подчеркнул: "Ухудшаются отношения с соседями Украины на западе, что, конечно, не обходится без участия России. Возникают проблемы внутри страны – депортация тех, кто защищал Украину от врага, судебные преследования инвесторов, защита интересов рейдеров, а не справедливости. В Украине вольготно себя чувствуют кумы Путина, которые безнаказанно преследуют журналистов".

"Бездействие власти, безусловно, способствует росту таких настроений и является подходящей почвой для наращивания усилий со стороны России", — убежден генерал.

Вместе с тем он уверен, что опасность раскачивания ситуации в Украине не имеет прямой связи с годовщиной Майдана. "Такова общая ситуация. Уровень жизни падает, напряжение растет, власть продолжает практиковать двойную мораль, способствует дальнейшему грабежу Украины олигархами. Это закономерно. И Россия будет использовать промахи Украины, которые она допускает", — пояснил он.

Напомним, ранее глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж рассказал во время чата на "Главреде", почему Россия не пойдет на присоединение "ЛДНР".