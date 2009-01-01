Генерал в отставке объяснил почему учения "Запад-2017" не представляют явной угрозы для Украины

Россия может после учений оставить свои войска в Беларуси, говорит Анатолий Лопата.

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Начавшиеся сегодняне представляют явной угрозы для территориальной целостности Украины.

Об этом генерал-полковник в отставке, экс-начальник Генштаба ВСУ, бывший первый заместитель министра обороны Анатолий Лопата рассказал в комментарии "Главреду".

"Во время таких учений, как "Запад-2017", предусмотрено проведение ряда процедур Вооруженными силами. Прежде всего, речь идет об отслеживании мероприятий, которые проводятся вблизи границ Украины. Также предпринимаются меры по усилению боеспособности сил и частей разведки, противовоздушной обороны, военно-воздушных сил, а также системы управления Вооруженными силами", — говорит военный эксперт.

"А так, как правило, ничего особенного в деятельности Вооруженных сил в такие периоды не происходит", — заметил генерал в отставке.

"На сегодняшний день каких-либо явных угроз государству и его территориальной целостности эти учения не представляют. Они представляют собой лишь потенциальную угрозу, связанную с тем, что Российская Федерация может после учений расположить свои войска на территории Беларуси. Но это будет уже совсем другой вопрос, которым будет заниматься, наверное, весь мир. На сегодняшний день я не вижу того, что могло бы угрожать Украине в ближайшее время в связи с учениями "Запад-2017", — резюмировал Анатолий Лопата.

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