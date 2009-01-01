Генпрокуратура лишилась права начинать расследования

Часть важных следственных полномочий ГПУ передали новосозданному Государственному бюро расследований

Здание Генеральной прокуратуры Украины 112.ua

С сегодняшнего дня, 20 ноября, Генеральная прокуратура Украины лишилась права начинать расследования.

Такая норма закреплена в пункте 1 Заключительных положений Уголовного процессуального кодекса, набравшего законную силу.

Теперь исключительно сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) имеют право расследования преступлений, совершенных экс-президентами, высшими государственными чиновниками, членами ЦИК, депутатами Верховной Рады, руководством Генпрокуратуры Украины, главой Нацбанка, судьями и правоохранителями.

Также сотрудники ГБР получили право расследовать военные преступления и преступления, совершенные детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Напомним, ранее сообщалось о том, что директором ГБР был избран экс-следователь по особо важным делам Генпрокуратуры.