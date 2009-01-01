Генпрокуратура лишилась права начинать расследования

Часть важных следственных полномочий ГПУ передали новосозданному Государственному бюро расследований
Такая норма закреплена в пункте 1 Заключительных положений Уголовного процессуального кодекса, набравшего законную силу.
Теперь исключительно сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) имеют право расследования преступлений, совершенных экс-президентами, высшими государственными чиновниками, членами ЦИК, депутатами Верховной Рады, руководством Генпрокуратуры Украины, главой Нацбанка, судьями и правоохранителями.
Также сотрудники ГБР получили право расследовать военные преступления и преступления, совершенные детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Напомним, ранее сообщалось о том, что директором ГБР был избран экс-следователь по особо важным делам Генпрокуратуры.