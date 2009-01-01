Генпрокуратура вызывает на допрос 4 нардепов из-за неуплаты налогов

ГПУ вызывает на допрос лидера парламентской фракции Радикальной партии Олега Ляшко.

Ляшко вызывают на допрос УНИАН

Генеральная прокуратура вызывает на допрос четырех депутатов Верховной Рады из-за возможной неуплаты ними налогов.

Депутаты указали большие объемы наличных средств в своих декларациях, и теперь Генпрокуратура хочет проверить правильно ли были выплачены все налоги, сообщает спикер Генерального прокурора Лариса Сарган в эфире телеканала "112. Украина".

Отмечается. Что в ГПУ вызывают на допрос лидера парламентской фракции Радикальной партии Олега Ляшко, его однопартийца Андрея Лозового, депутата от "Народного фронта" Андрея Левуса и внефракционного парламентария Андрея Билецкого.

Напомним, ранее Генпрокуратура публично вызвала беглого экс-нардепа Шепелева на допрос.