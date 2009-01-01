Генсек Совета Европы и в ЕС требуют от боевиков прекратить штурмы Авдеевки

Прекращение боевых действий позволит срочно отремонтировать важные инфраструктуры города

Боевик под Авдеевкой Reuters

вызвало обеспокоенность европейских структур. Так, генсек Совета Европыпризвал все стороны немедленно прекратить боевые действия и соблюдать режим прекращения огня.

Заявление генсека СЕ было распространено сегодня в Брюсселе, сообщает УНИАН.

Ягланд подчеркнул, что "глубоко обеспокоен новостями с Донбасса и сообщениями о тяжелых боях, которые приводят к жертвам и ухудшению гуманитарной ситуации, что негативно влияет на мирных жителей, включая детей".

"Мы особенно обеспокоены гуманитарной ситуацией в городах Донбасса, в частности в Авдеевке. Я призываю все стороны немедленно прекратить боевые действия и соблюдать режим прекращения огня, как это определено Минскими договоренностями", — заявил он.

В Европейском Союзе тоже призывают немедленно прекратить бои под Авдеевкой и провести срочный ремонт важной для мирных жителей инфраструктуры, о чем говорится в заявлении представителя по внешней политике и политике безопасности.

"Интенсивные бои в окрестностях Авдеевки в последние несколько дней с сильными обстрелами из запрещенного оружия привели к значительному количеству жертв, что является вопиющим нарушением договоренностей о прекращении огня, предусмотренном Минскими соглашениями. Это ставит мирных жителей под серьезную угрозу. Кроме того, эти последние события уже вызвали серьезные перебои в предоставлении коммунальных услуг местным общинам. Мы призываем немедленно прекратить бои", — говорится в заявлении.

В ЕС отмечают, что прекращение боевых действий также позволит провести срочный ремонт важных инфраструктур. "Полное соблюдение режима прекращения огня является важнейшим шагом на пути к полной реализации Минских договоренностей, которые являются основой для мирного и долгосрочного урегулирования конфликта на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины", – убеждены в ЕС.

В заявлении также отмечается, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна иметь полный и беспрепятственный доступ ко всем районам, охваченным конфликтом.

Напомним, российские оккупанты с 29 января очень активно обстреливают украинские позиции возле Авдеевки, а также жилые кварталы, и не соглашаются на установление режима тишины.

Сегодня с участием руководства государства состоится заседание Военного кабинета при Совете национальной безопасности и обороны Украины из-за ситуации в Авдеевке.