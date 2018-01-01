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Геращенко обнародовала имена россиян-заключенных для обмена на украинцев

Сегодня, 14:33

Она уточнила, что обнародовать эти данные ей разрешили.

Ирина Геращенко
Геращенко назвала имена россиян для обмена. ICTV
2 июля первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в прямом эфире перечислила имена россиян, которых Украина готова обменять на удерживаемых в России украинцев.

Всего, по ее словам, в список вошли 23 гражданина РФ.

В эфире телеканала "Прямий" на YouTube она назвала следующие имена:

  • Ольга Ковалис;
  • Лариса Чубарова;
  • Виктор Агеев;
  • Александр Баранов;
  • Анатолий Бусыгин, 
  • Варлерий Гратов;
  • Александр Валихидис;
  • Вячеслав Высоцкий;
  • Олег Доронин;
  • Руслан Гаджиев;
  • Владислав Гречин;
  • Игорь Кемаковский;
  • Максим Одинцов;
  • Максим Сливка;
  • Сергей Егоров;
  • Валерий Иванов;
  • Евгений Нефедов;
  • Василий Кусаки;
  • Владислав Макаров;
  • Денис Сидоров;
  • Павел Черных;
  • Алексей Седин;
  • Евгений Шаталов.

"Это граждане РФ, которые осуждены за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе или же за участие в военных действиях на Донбассе. Или пока по их делам еще ведутся судебные процессы", – пояснила вице-спикер Рады.

Она уточнила, что обнародовать эти данные ей разрешили.

Напомним, ранее омбудсмен РФ Татьяна Москалькова объяснила, почему ФСИН отказал Денисовой в допуске к политзаключенному украинцу Олегу Сенцову.

В свою очередь Денисова заблокировала ворота колонии, где содержится украинский политзаключенный Олег Сенцов, не выпуская кортеж с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, которая посетила заключенного.

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Теги:  
Россия, политзаключенные, обмен, Ирина Геращенко
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