Геращенко обнародовала имена россиян-заключенных для обмена на украинцев

Она уточнила, что обнародовать эти данные ей разрешили.
Всего, по ее словам, в список вошли 23 гражданина РФ.
В эфире телеканала "Прямий" на YouTube она назвала следующие имена:
"Это граждане РФ, которые осуждены за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе или же за участие в военных действиях на Донбассе. Или пока по их делам еще ведутся судебные процессы", – пояснила вице-спикер Рады.
Она уточнила, что обнародовать эти данные ей разрешили.
Напомним, ранее омбудсмен РФ Татьяна Москалькова объяснила, почему ФСИН отказал Денисовой в допуске к политзаключенному украинцу Олегу Сенцову.
В свою очередь Денисова заблокировала ворота колонии, где содержится украинский политзаключенный Олег Сенцов, не выпуская кортеж с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, которая посетила заключенного.
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