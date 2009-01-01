Геращенко объяснила, как "шизофрения" Путина оправдывает захват украинских земель

Скандальное заявление Путина рассчитано исключительно на россиян, подчеркнула вице-спикер ВР.

Владимир Путин Reuters

Президент РФ Владимир Путин заявил, что дочь князя Ярослава Мудрого Анна была "русской".

Об этом он рассказал во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, сообщает УНИАН.

"Просвещенная французская публика знает о русской Анне — королеве Франции; младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий — Бурбонов и Валуа, — одна из которых до сих пор правит в Испании", — сказал Путин.

Скандальное заявление Путина рассчитано исключительно на россиян. С таким заявлением выступила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

Она отметила, что для россиян, взращенных на государственной пропаганде, Русь — синоним России. И большинство из них понятия не имеют, что Ярослав Мудрый — киевский князь, а Анна Ярославовна, — супруга французского короля Генриха I и королева Франции — его дочь. И никакого отношения к Москве последняя не имела.

Геращенко подчеркнула, что этой "шизофренией" российский лидер преследует всего одну цель — так он пытается оправдать перед собственным народом агрессию и захват украинских земель.

Отметим, что в 1051 году Анна Ярославна, которую в мире называют Анна Киевская, дочь князя Ярослава Мудрого и Шведской принцессы Ингегерды, племянница святых Бориса и Глеба, братьев Ярослава Мудрого, вышла замуж за Генриха I, короля Франции в Реймсе и стала королевой Франции.

В 2013 году Украинская Епархия святого Владимира в Париже во главе с епископом Борисом (Гудзяком), президентом Украинского католического университета, приобрела церковь в Санлисе, рядом с Аббатством святого Венсана, которое основала королева Франции Анна Ярославна в 1060 году.

Напомним, ранее Макрон предупредил Путина об усилении санкций в случае эскалации ситуации на Донбассе.