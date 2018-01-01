Геращенко передала в Москву список имен 23 заключенных для обмена

По ее словам, Москву не интересует судьба 23 осужденных россиян.

Ирина Геращенко vedomosti-ua.com

Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в Facebook.

"Сегодня еще раз официально направила представителям РФ в минских группах письмо с фамилиями, с просьбой предоставить Украине официальный ответ о возможности передачи 23 россиян в обмен на украинцев-политзаключенных Кремля. Также прошу МИД Украины еще раз официально продублировать это письмо и предложение на МИД РФ", - написала Геращенко, отметив, что Москву не интересует судьба 23 осужденных россиян и, согласно позиции РФ, они - "не тема минских переговоров".

Ранее Геращенко заявила, что Украина готова передать Москве 23 россиянина, осужденных на территории Украины, в обмен на режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

"Во время очередных минских встреч украинская сторона еще раз обратилась к Российской Федерации с инициативой. Мы готовы передать 23 россиянина, осужденных в Украине за причастность к террористическим актам, подготовку террористических актов, за преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы готовы передать их России ради освобождения (Олега) Сенцова, (Александра) Кольченко, (Николая) Карпюка, (Станислава) Клыха, (Павла) Гриба", - сказала она.

В Кремле воздержались от комментариев о готовности России обменять Олега Сенцова на осужденных в Украине граждан РФ. "Я не могу ответить на этот ваш вопрос. Вы знаете, что есть специальная рабочая группа, которая работает", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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