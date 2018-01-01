Геращенко пожаловалась на бездельников в Раде

Первый зампредседателя парламента отметила, что в законодательном органе есть разделение не на большинство и меньшинство.

Ирина Геращенко видит проблему в народных депутатах-бездельниках УНИАН

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что видит проблему в народных депутатах, которые не ходят на работу.

В парламенте есть разделение не на большинство и меньшинство, а на тружеников и бездельников, рассказала политик в эфире программы "Право на владу", пишет ТСН.

"… (Геращенко — Ред.) видит проблему именно в избранниках, которые не ходят на работу, не работают в комитетах и игнорируют другие аспекты законодательной власти", — отметило издание.

Ранее глава Ассоциации психиатров Украины, правозащитник, общественный деятель Семен Глузман сообщил, что несколько нардепов имеют справки о наличии психических заболеваний. По его словам, народные избранники "все здоровенькие, они глубоко аморальные".

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