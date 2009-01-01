Геращенко предупредил: российская операция "Шатун" продолжается

В Украине хотели организовать "народное восстание", однако такая цель не была достигнута, отметил нардеп.
Об этом политик рассказал в эфире телеканала "112 Украина".
В то же время собеседник издания подчеркнул, что операция будет продолжаться до тех пор, пока украинцы и органы власти нашей страны не дадут отпор пропаганде РФ.
"Цели операции "Шатун" — народное восстание против украинской власти в ноябре (2016-го — ред.) — не достигнуты. Эта операция была сорвана как действиями смелых людей в социальных сетях, которые дали определенную информацию обществу, так и спецслужбами Украины", — сказал он.
Ранее президент Петр Порошенко сообщил, что за все время агрессии Российской Федерации против Украины (началась 20 февраля 2014 года — ред.) погибли более 2,5 тыс. наших военнослужащих.