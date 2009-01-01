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Геращенко предупредил: российская операция "Шатун" продолжается

Сегодня, 14:45

В Украине хотели организовать "народное восстание", однако такая цель не была достигнута, отметил нардеп.

Россия, агрессия, флаг
Флаг России, иллюстрация mir24.net
Народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что российская операция "Шатун" по дестабилизации ситуации в Украине продолжается.

Об этом политик рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

В то же время собеседник издания подчеркнул, что операция будет продолжаться до тех пор, пока украинцы и органы власти нашей страны не дадут отпор пропаганде РФ.

"Цели операции "Шатун" — народное восстание против украинской власти в ноябре (2016-го — ред.) — не достигнуты. Эта операция была сорвана как действиями смелых людей в социальных сетях, которые дали определенную информацию обществу, так и спецслужбами Украины", — сказал он.

Ранее президент Петр Порошенко сообщил, что за все время агрессии Российской Федерации против Украины (началась 20 февраля 2014 года — ред.) погибли более 2,5 тыс. наших военнослужащих.

Теги:  
Украина, Россия, Геращенко, пропаганда, Шатун
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