Геращенко предупредил: российская операция "Шатун" продолжается

В Украине хотели организовать "народное восстание", однако такая цель не была достигнута, отметил нардеп.

Флаг России, иллюстрация mir24.net

Народный депутат, советник главы МВДзаявил, что российскаяпо дестабилизации ситуации в Украине продолжается.

Об этом политик рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

В то же время собеседник издания подчеркнул, что операция будет продолжаться до тех пор, пока украинцы и органы власти нашей страны не дадут отпор пропаганде РФ.

"Цели операции "Шатун" — народное восстание против украинской власти в ноябре (2016-го — ред.) — не достигнуты. Эта операция была сорвана как действиями смелых людей в социальных сетях, которые дали определенную информацию обществу, так и спецслужбами Украины", — сказал он.

Ранее президент Петр Порошенко сообщил, что за все время агрессии Российской Федерации против Украины (началась 20 февраля 2014 года — ред.) погибли более 2,5 тыс. наших военнослужащих.