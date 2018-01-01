Геращенко рассказал о мольбах Запада к Украине

Нардеп отметил, что сегодня возможная эскалация конфликта на Донбассе отрицательно скажется на положении Порошенко.

В 2014 году западные партнеры Украины умоляли Киев власти не вводить военное положение из-за ситуации на Донбассе.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал советник министра внутренних дел страны и депутат Верховной Рады ("Народный фронт") Антон Геращенко. Видео эфира доступно на YouTube.

По его словам, если бы украинские власти ввели военное положение, пришлось бы отменить президентские выборы. "К тому же, все наши западные партнеры просто умоляли и держали за руки Турчинова Александра Валентиновича и говорили: "Пожалуйста, не вводите военное положение", - заявил Геращенко, отметив, что сегодня возможная эскалация конфликта на востоке страны отрицательно скажется на положении президента Петра Порошенко.

Ранее бывший глава Пентагона Леон Панетта заявил, что лидеры европейских государств "до смерти" боятся, что президент США Дональд Трамп может вывести американские войска из Европы.

"Их все больше беспокоит, что Трамп будет действовать, основываясь лишь на своем представлении об "Америке прежде всего", - говорит экс-глава Пентагона.

Накануне Дональд Трамп написал письмо нескольким лидерам НАТО, включая Германию, Бельгию, Норвегию и Канаду, в котором обвинил страны в недостаточности усилий для организации собственной обороны.

"Растущее разочарование, - писал Трамп, - не ограничивается нашей исполнительной ветвью. Конгресс Соединенных Штатов также обеспокоен. Становится все труднее обосновывать американским гражданам, почему некоторые страны не разделяют бремя коллективной безопасности НАТО, в то время как американские солдаты продолжают жертвовать своей жизнью за границей или возвращаются домой с серьезными ранениями".

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