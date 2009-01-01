Геращенко рассказала боевикам-"шантажистам", когда возможна амнистия

Первая вице-спикер Рады обвинила Россию и боевиков в попытке шантажа.

Ирина Геращенко (слева) УНИАН

Россия и поддерживаемые ею боевики на переговорах в Минске в "манере шантажа" требовали от Украины принять

Об этом в Верховной Раде заявила первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, сообщает УНИАН.

"Вчера и представители так называемых ОРДО и ОРЛО, и Российская Федерация в абсолютной манере шантажа заявляли, что "мы проведем освобождение, только когда украинский парламент проголосует закон об амнистии", — сказала она.

Депутат подчеркнула, что амнистия будет осуществляться законом Украины и именем Украины, а не главарями Л/ДНР Игорем Плотницким и Александром Захарченко.

"Мы требуем от мирового сообщества и, в первую очередь от Российской Федерации, чтобы были отменены все псевдоинституты власти в так называемых "республиках", и чтобы также все эти захарченки и плотницкие просто прекратили издеваться над Украиной", — сказала Геращенко.

Она добавила, что амнистия возможна "после демилитаризации и деоккупации".

"Я надеюсь, что Украина сделает все для того, чтобы в июне мы сделали освобождение. Если этого не будет, полная ответственность — на Кремле, на Москве, на России и на их марионетках из ОРДО и ОРЛО", — сказала парламентарий.

Напомним, Геращенко обвинила Россию в торможении обмена заложниками на Донбассе.