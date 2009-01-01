Геращенко рассказала, сколько украинцев считаются пропавшими без вести

Международный комитета Красного Креста (МККК) не имеет доступа в тюрьмы на оккупированных территориях и в РФ.

Ирина Геращенко Главред

На сегодняшний день пропавшими без вести на Донбассе считаются 483 украинца, а в заложниках находятся 113 человек.

Об этом в Facebook сообщили первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"На сегодняшний день пропавшими без вести остаются 483 украинцев (согласно спискам СБУ), в заложниках 113 человек (знаем о местонахождении только 58 граждан из этого списка)", — написала она.

Ирина Геращенко также отметила, что Международный комитета Красного Креста (МККК) не имеет доступа в тюрьмы на оккупированных территориях и в РФ, где находятся украинские политзаключенные. С ее слов, МККК не позволяют навестить украинцев в Отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), передать им письма или посылки от родственников.

"Встретилась с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером. Поблагодарила за усилия МККК за поддержку граждан и территорий, пострадавших от конфликта. Украина в рамках работы гуманитарной группы в Минске настаивает на привлечении МККК к поиску пропавших без вести, освобождении заложников. Не было ни одной из 50 встреч в Минске, где бы ни поднимался этот вопрос. И нет объяснения, почему украинские тюрьмы открыты для МККК и других международных миссий, зато все пенитенциарные учреждения остаются закрытыми на оккупированных территориях и в РФ, где есть украинские политзаключенные. Почему МККК не позволяют навестить украинцев в ОРДЛО, передать им письма или посылки от родственников. Также ОРДЛО против привлечения МККК в процесс освобождения заложников", – сообщила Ирина Геращенко.

Напомним, Геращенко сообщила, что почти 200 человек из списка ЛДНР на обмен отказываются покидать Украину.