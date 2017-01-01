"Германия коррумпирована российской властью". Политолог обвинил страну в предательстве Украины

Немецкие концерны Volkswagen и Adidas опровергли обвинения в торговле с аннексированным Россией Крымским полуостровом

Политолог Тарас Загородний считает, что Германия " коррумпирована Россией " и является "предательницей, которая выступает против предоставления Украине летального вооружения и не дает денег на развитие демократии".

Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

"Хотелось бы от Германии конкретных шагов, например, видеть, наконец, конкретную помощь украинской армии — и финансовую, и техническую. Потому что я пока вижу, что нам помогает только англо-саксонские страны. Это Великобритания, США, Канада, которые непосредственно передают Украине и предоставляют возможность выстраивать армию, дают конкретные ресурсы на поддержку нашей страны.

А Германия пока что занимает двойную позицию… Это позиция, которая не только против того, чтобы другие страны предоставляли — фактически, благодаря Германии существовал неформальный запрет на экспорт в Украину оружия и товаров двойного назначения.

Это нужно признавать, что фактически Германия сдала нас, не давала возможности получить современное оружие, это факт.

Единственные, кто предоставлял нам оружие, — это была Литва из стран НАТО. Потом были США. Финансовые гарантии, под которые Украина выпускала бонды, тоже предоставляли США.

Стоит признать, что Германия полностью отрабатывала российский сценарий… Германия просто коррумпирована российской властью", — заявил Загородний.

Между тем, немецкие концерны Volkswagen и Adidas опровергли обвинения в торговле с аннексированным Россией Крымским полуостровом, сообщает Deutsche Welle.

"Естественно, бренды концерна Volkswagen придерживаются санкций и выполняют принятые решения. Противоположные оценки вызывают у нас недоумение", — отметили в пресс-службе автопроизводителя.

Компания Adidas также заявила, что придерживается действующего законодательства.

Ранее пророссийский блогер Александр Горный пожаловался, что в Крыму расцветает беспредел, воровство и коррупция.