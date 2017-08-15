"Гибридная эскалация". Политолог назвал риски российских военных учений в Беларуси

В Москве не понимают, насколько резко изменилось в Вашингтоне отношение к путинской России, отметил Пионтковский.

Политолог назвал риски российских военных учений ntv.ru

Все дальнейшие шаги России, в том числе и запланированные военные учения "Запад-2017" на территории Беларуси, надо рассматривать в контексте последнего американского закона о санкциях.

Об этом заявил российский политолог Андрей Пионтковский в материале на "Апострофе".

По его мнению, маневры "Запад-2017", которые сами по себе и раньше вызывали серьезные опасения и в Украине, и в Беларуси, теперь становятся тем более тревожными.

"Это как раз идеальная возможность для Москвы прощупать Запад такой гибридной эскалацией. В отношении Украины это такое очевидное окружение. А в отношении Беларуси... Не секрет же, что Москва давно недовольна Александром Григорьевичем [Лукашенко] и хотела бы поставить там более послушного человека. Поэтому я не исключаю, что Москва пойдет на такую эскалацию. Но своей цели она, мне кажется, не добьется.

В Москве не понимают, насколько резко изменилось в Вашингтоне отношение к путинской России. Что касается Украины, то малейший шаг России в эскалации конфликта немедленно вызовет решение — оно, собственно, уже подготовлено Пентагоном — о передаче Украине летального оборонительного оружия, что резко повысит для Москвы цену дальнейшей агрессии. В любом случае, сентябрь будет очень интересным месяцем", — подчеркнул Пионтковский.

Напомним, ранее военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал на чате в "Главреде" о рисках белорусско-российских военных учений "Запад-2017".