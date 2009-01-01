"Гибридная война" на Донбассе. Объединит ли Украину российская агрессия?

100 лет Россия трижды шла походом на Украину и в конце концов поглотила ее, говорит Станислав Кульчицкий.

Станислав Кульчицкий Главред

В Украине прослеживается опасная аналогия с событиями 100-летней давности, когда

Об этом профессор, доктор исторических наук Станислав Кульчицкий рассказал на чате в "Главреде".

"Меня настораживает коррупционная составляющая жизни Украины. Ее изо всех возможных рупоров называют наиболее коррумпированным государством. Доходит до абсурда, когда деньги, которые выделяют Украине на борьбу с коррупцией западные партнеры, тоже разворовывают. Это просто анекдотично! Мы уже два года подряд видим по телевизору, как надевают наручники на руки коррупционеров, но позже видим, что они снова на свободе и хорошо себя чувствуют, все затухает, затихает — и никакого развития дел нет. То ли судебная система у нас такая, что два года она реформируется, но никак не изменится, то ли Генпрокуратура что-то делает не так", — говорит историк.

"И все это разворачивается на фоне противостояния различных политических сил. Различные политические силы не случайно здесь появились, потому что, в отличие от России, где существует сильная централизованная власть (хотя Россия не менее коррумпирована, чем Украина), и если эта власть решит, она это сделает. А это значит, что нет единой централизованной власти, каждый воюет друг с другом, и это отражается на Верховной Раде, на исполнительных органах власти. Какие у данной ситуации перспективы, сказать трудно, ведь даже наш президент является олигархом. То есть после советской Украины возникла не демократическая, а олигархическая", — считает профессор.

"Я надеялся, что Украина будет объединена российской агрессией. Сначала так и было, и сейчас это возникает при особо острых противостояниях на Донбассе. Но люди привыкают ко всему, и они уже привыкли к "гибридной войны" между Украиной и Россией, которую мы до сих пор называем АТО. Но все понимают, что это именно война, и это та самая война, как была сто лет назад, когда Россия трижды шла походом на Украину и в конце концов ее поглотила", — подытожил Станислав Кульчицкий.

Напомним, ранее историк рассказал, почему Речь Посполита и Российская империя цеплялись за Украину.

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