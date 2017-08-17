Гибридная война стала для России "обоюдоострым мечем" — частная разведка США

Кремль посеял политический хаос в Штатах, считают в Stratfor.
Об этом идет речь в статье американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, пишет "Апостроф".
По мнению экспертов, будет ли стратегия гибридной войны России успешной, зависит во многом от того, сможет ли Москва достичь своих стратегических целей в борьбе с растущим влиянием Запада "на своей периферии и закрепить там свою власть".
"Гибридная война стала для России "обоюдоострым мечем". С одной стороны, она позволила России управлять различными угрозами и вызовами на Западе, как никогда раньше", — отмечается в материале.
Аналитики считают, что "Кремль посеял политический хаос в США, создал глубокие разногласия между Киевом и сепаратистскими территориями Донбасса (захваченными районами Донецкой и Луганской областей — Ред.) и поспособствовал приходу к власти в Молдове пророссийского президента".
"Но, с другой стороны, это ему дорого обходится. Отношения России с Западом на самом низком уровне после окончания "холодной войны". Режим санкций, введенных ЕС и США, помог вогнать российскую экономику в состояние многолетнего спада, из которого она едва начинает выходить", — добавили в разведке.
"Вмешательство в американские выборы не только привело к новым санкциям, но и предупредило другие страны о риске российского вмешательства в их собственные избирательные кампании", — подчеркнули в Stratfor.
Ранее американский сенатор-республиканец, председатель комитета по вопросам вооруженных сил Джон Маккейн говорил, что президент РФ Владимир Путин, который "расчленил Украину" и оказывает давление на страны Балтии, — самая большая проблема для мира.