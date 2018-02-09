Гиря в российских штанах. Политолог о поражении Кремля в Украине

"Победа" РФ на сирийском полигоне также выглядит имитацией тактического выигрыша с неблагоприятными обстоятельствами.

Россия стратегически проиграла в Украин е в течение 2014-2015 годов, и поэтому Кремль был вынужден отказаться от концепции так называемой "Новороссии". Москва сейчас также пытается пойти на примирение с Европой и США.

Такое мнение высказала российский политолог Лилия Шевцова в интервью "Апострофу".

Кроме того, РФ вынуждена была отказаться и от концепции более массированного проникновения с целью подрыва во внутренние дела других европейских стран.

"Так называемая "победа" России на сирийском полигоне тоже выглядит отнюдь не победой, а имитацией тактического выигрыша с весьма неблагоприятными для РФ обстоятельствами. Как даже у нас теперь оценивают эту ситуацию, это, скорее, даже не чемодан без ручки, а уже гиря в российских штанах", — подчеркнула Шевцова.

По ее словам, на протяжении последних двух лет мы видим все признаки того, что Кремль пытается отойти от своей политики на Западе.

"В течение последних двух или, совершенно четко, полутора лет Кремль пытается отойти от слишком агрессивной политики в отношении Запада. Он понимает, что дальнейшее хулиганство и гопничество, как мы это говорим, на международной сцене – в отношении не только Запада, но и стран, которые соседствуют с Россией – может окончательно подорвать важнейший принцип существования и выживания российской системы самодержавия, которая зиждется на следующем лозунге: "Быть с Западом (то есть сотрудничать с Западом, использовать его ресурсы), быть внутри Запада (то есть гарантировать, что российская элита может выводить туда свои ресурсы) и быть против Запада (то есть сдерживать влияние западных ценностей внутри РФ)", — отметила политолог.

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