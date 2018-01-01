Глава Донецкой ВГА Жебривский объявил об отставке

Президент его заявление принял.

Жебривский ушел в отставку. DW

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский подал в отставку.

"В субботу встретился с президентом Украины Петром Порошенко и попросил его о моей отставке. Он мое заявление принял, и в среду ее должен рассмотреть Кабмин", – написал чиновник на своей странице в Facebook.

Он также поблагодарил свою команду за работу, а также жителей Донбасса за поддержку и понимание.

Напомним, скандальный президент Филиппин собрался в отставку из-за поцелованной женщины. В далекой азиатской стране разгорелся нешуточный политический скандал.

Ранее Зидан официально ушел с поста тренера "Реала". С Королевским клубом он выиграл 9 трофеев.

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