Глава Евросовета обвинил правящую польскую партию в работе на Россию

Влиятельный евробюрократ Дональд Туск раскритиковал внешнеполитические действия партии "Право и справедливость"
Своей критикой политик поделился с подписчиками своей страницы в сервисе микроблогов Twitter.
"Шумный спор с Украиной, изоляция внутри Евросоюза, отказ от принципа независимости суда, атака на неправительственный сектор и свободные СМИ. Это стратегия партии или план Кремля?" — написал Туск
К слову, до этого своих однопартийцев по "Праву и справедливости" критиковала и действующий премьер-министр Польши Беата Шидло. Таким образом она отреагировала на заявление Европарламента о возможном введении санкций против страны из-за попыток польских властей свернуть с пути демократии.
Напомним, ранее Туск рассказал о том, чего именно следует избегать украинцам.
Alarm! Ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii Europejskiej, odejście od rządów prawa i niezawiłości sądów, atak na sektor pozarządowy i wolne media - strategia PiS czy plan Kremla? Zbyt podobne, by spać spokojnie.— Donald Tusk (@donaldtusk) November 19, 2017