Глава Евросовета обвинил правящую польскую партию в работе на Россию

Влиятельный евробюрократ Дональд Туск раскритиковал внешнеполитические действия партии "Право и справедливость"

Глава Европейского совета Дональд Туск Открытые источники

Председатель Европейского совета Дональд Туск обвинил правящую польскую партию "Право и справедливость", возглавляемую Ярославом Качиньским, в фактической работе в интересах России.

Своей критикой политик поделился с подписчиками своей страницы в сервисе микроблогов Twitter.

"Шумный спор с Украиной, изоляция внутри Евросоюза, отказ от принципа независимости суда, атака на неправительственный сектор и свободные СМИ. Это стратегия партии или план Кремля?" — написал Туск

К слову, до этого своих однопартийцев по "Праву и справедливости" критиковала и действующий премьер-министр Польши Беата Шидло. Таким образом она отреагировала на заявление Европарламента о возможном введении санкций против страны из-за попыток польских властей свернуть с пути демократии.

Напомним, ранее Туск рассказал о том, чего именно следует избегать украинцам.