Глава МИД Британии призвал усилить давление на Россию: мы никогда не признаем оккупацию Крыма

Джонсон отметил прогресс Украины в осуществлении внутренних реформ.

Борис Джонсон Reuters

Великобритания никогда не признает аннексию Крыма и настаивает на усилении давления на Россию.

Об этом заявил государственный секретарь по иностранным делам и делам содружества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон на совместной пресс-конференции с руководителями МИД Украины и Польши сегодня в Киеве, сообщает УНИАН.

"Мы никогда не признаем оккупацию Крыма. Давление на Россию должно быть усилено, а не наоборот", — заявил он.

Кроме того, Джонсон отметил прогресс Украины в осуществлении внутренних реформ. "И мир должен услышать это сообщение", — подчеркнул Джонсон.

Отметим, что накануне визита в Киев руководители МИД Великобритании и Польши выступили с совместным заявлением, в котором говорилось о полной поддержке суверенитета Украины и содержался призыв к России вернуть Украине аннексированный Крым.

Напомним, ранее в США заявили о поддержке санкций против России.