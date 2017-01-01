Глава МИД Германии сказал, какая миротворческая миссия ООН нужна на Донбассе

Введение миротворцев требует усилий, отметил Габриэль.

На востоке Украины миротворцы ООН должны находиться на всей захваченной территории, считает глава МИД Германии colonelcassad.livejournal.com

Миротворцы должны находиться на всей захваченной территории, рассказал он на брифинге в Киеве, пишет Укринформ.

"У нас (с Украиной — Ред.) общее убеждение, что необходимо ввести миротворческую миссию ООН в Донбассе, и это требует от нас усилий", — отметил чиновник.

По его словам, "это должна быть вооруженная и мощная миссия ООН, которая будет находится на всей оккупированной территории, а не малочисленная группа, которая будет охранять представителей ОБСЕ и находиться на линии соприкосновения".

Министр добавил, что ФРГ вместе с французскими партнерами, а также со странами, которые входят в Совет Безопасности ООН, сделает все, чтобы ввести настоящую миротворческую миссию Организации на восток Украины.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер говорил, что Россия должна вывести свои войска с захваченной части Донбасса, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать свою работу, а с украинской стороны нужна координация с Организацией.