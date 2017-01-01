Глава МИД Германии сказал, какая миротворческая миссия ООН нужна на Донбассе

Введение миротворцев требует усилий, отметил Габриэль.
Миротворцы должны находиться на всей захваченной территории, рассказал он на брифинге в Киеве, пишет Укринформ.
"У нас (с Украиной — Ред.) общее убеждение, что необходимо ввести миротворческую миссию ООН в Донбассе, и это требует от нас усилий", — отметил чиновник.
По его словам, "это должна быть вооруженная и мощная миссия ООН, которая будет находится на всей оккупированной территории, а не малочисленная группа, которая будет охранять представителей ОБСЕ и находиться на линии соприкосновения".
Министр добавил, что ФРГ вместе с французскими партнерами, а также со странами, которые входят в Совет Безопасности ООН, сделает все, чтобы ввести настоящую миротворческую миссию Организации на восток Украины.
Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер говорил, что Россия должна вывести свои войска с захваченной части Донбасса, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать свою работу, а с украинской стороны нужна координация с Организацией.