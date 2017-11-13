Глава МИД Польши решил, что Украина "отталкивает от себя одного из последних союзников"

Ващиковский высказал возмущение по поводу того, что в отношениях с Украиной не удалось достичь прогресса.

Витольд Ващиковский www.radiopolsha.pl

Украине стоит задуматься над тем, почему она отталкивает от себя одного из последних союзников

Об этом в интервью Dziennik Gazetа Prawnа заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN 24.

"Мы не уверены, остается ли стратегическое партнерство с Польшей целью для Киева", — сказал Ващиковский.

Он высказал возмущение по поводу того, что в отношениях с Украиной не удалось достичь прогресса "даже в самых простых делах".

В качестве примера он назвал размещенную в львовском музее "Тюрьма на Лонцкого" информацию о "польской, нацистской и советской оккупации".

"В 2017 году у нас все еще есть церкви во Львове, которые все еще служат концертными залами", — возмутился глава польской дипломатии.

По его словам, все эти вопросы несложно решить. А учитывая то, что выиграть в этой ситуации может Россия, Ващиковский посоветовал украинской стороне ответить на вопрос, "почему перед лицом вооруженной агрессии она отталкивает от себя одного из последних союзников".

Напомним, президент Петр Порошенко поговорил по телефону с главой Польши Анджеем Дудой, поздравил политика с днем независимости его страны, также они обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений.

Накануне в Польше выдвинули новую претензию: Украина не расплатилась за Катынь.

Ранее директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович говорил, что Украину и Польшу хочет рассорить "третья сторона" — Россия, но нынешнее обострение отношений между странами, к сожалению, не приходится воспринимать как исключительно провокацию РФ.