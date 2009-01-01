Глава минобороны Польши сказал, что может остановить усиление агрессии России

Мир все больше убеждается в том, что Москва не уважает нормы международного права, отметил Мацеревич.

Флаг России, иллюстрация mir24.net

Министр национальной обороны Польшизаявил, что только решительность и сила могут остановить усиление

Об этом он рассказал в интервью "Польскому радио".

По словам чиновника, мир все больше убеждается в том, что "Москва не уважает нормы международного права и, как правило, применяет силу для разделения территорий".

"Существует поговорка, что Россия никогда не была настолько сильной, насколько говорит сама о себе, и не была такой слабой, как бы хотели те, кто за ней наблюдают", — отметил собеседник.

Ранее американский сенатор-республиканец, председатель комитета по вопросам вооруженных сил Джон Маккейн говорил, что президент РФ Владимир Путин, который "расчленил Украину" и оказывает давление на страны Балтии, — самая большая проблема для мира.