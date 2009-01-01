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Глава минобороны Польши заявил, что Путин хочет заполучить Украину любой ценой

Сегодня, 15:01

Вероятно, президент РФ потерял Киев, сказал Мацеревич.

Путин
Владимир Путин Reuters
Министр нацобороны Польши Антоний Мацеревич заявила, что президент Российской Федерации Владимир Путин хочет восстановить империю, желает заполучить Украину любой ценой.

Об этом он рассказал в интервью The New York Observer, пишет liga.net.

В то же время чиновник подчеркнул, что действия главы РФ заставили многих в НАТО открыть глаза.

"Он допустил большую ошибку: благодаря Путину американские войска находятся недалеко от украинской границы, и, вероятно, он потерял Киев!", — заявил собеседник.

По его словам, "этого никогда не случалось, начиная с XVII века". "Россияне готовы к войне. "НАТО следует тоже быть готовым. Мы движемся слишком медленно, и в этом — проблема", — добавил глава минобороны.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов говорил, что РФ начала стягивать к границам Украины военные силы, которые хочет "перекрасить" под миротворцев ООН.

Теги:  
Россия, Украина, империя, Польша, Путин, Мацеревич, НАТО
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