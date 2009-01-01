Вероятно, президент РФ потерял Киев, сказал Мацеревич.

Владимир Путин Reuters

Министр нацобороны Польшизаявила, что президент Российской Федерациихочет восстановить империю, желает заполучить Украину любой ценой.

Об этом он рассказал в интервью The New York Observer, пишет liga.net.

В то же время чиновник подчеркнул, что действия главы РФ заставили многих в НАТО открыть глаза.

"Он допустил большую ошибку: благодаря Путину американские войска находятся недалеко от украинской границы, и, вероятно, он потерял Киев!", — заявил собеседник.

По его словам, "этого никогда не случалось, начиная с XVII века". "Россияне готовы к войне. "НАТО следует тоже быть готовым. Мы движемся слишком медленно, и в этом — проблема", — добавил глава минобороны.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов говорил, что РФ начала стягивать к границам Украины военные силы, которые хочет "перекрасить" под миротворцев ООН.