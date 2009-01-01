"Глава МВД ЛНР" опроверг свою отставку и заявил об "украинских диверсантах"

По словам Корнета, члены "украинской ДРГ" якобы хотели устроить на территории "республики" "резонансные теракты".

Игорь Корнет. 0642.ua

Министр внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет , комментируя захват центра Луганска вооруженными людьми, заявил о "пресечении деятельности украинской диверсионно-разведывательной группы" и опроверг свою отставку.

Об этом говорится в официальном заявлении "МВД ЛНР", сообщается на сайте 0642.ua.

По словам Корнета, члены "группы" якобы хотели устроить на территории "республики" "резонансные теракты". Большинство "диверсантов" были задержаны, остальных членов "группы" и их сообщников продолжают искать.

В оккупированный Луганск из Донецка прибыли три военных "Урала" с бойцами "республиканской государственной службы охраны", которая подчиняется главарю "ДНР" Александру Захарченко.

По его словам, "получены доказательства причастности директора "ГТРК ЛНР" Анастасии Шуркаевой к деятельности украинских спецслужб".

Также установлена причастность "руководителя Администрации Главы "ЛНР" Ирины Тейцман, а также "начальника Службы правительственной безопасности МВД ЛНР" Евгения Селиверстова к инсценировке в сентябре 2016 г. "государственного переворота" в "ЛНР". Ввиду этого, отмечается в заявлении, главарем "ЛНР" Игорем Плотнинцким принято решение об аресте фигурантов дела.

"Глава МВД" также заверил, что ситуация в городе находится под "контролем".

"В настоящее время ситуация в Республике полностью контролируется силами правоохранительных структур. МВД работает в штатном режиме, личный состав ведомства продолжает выполнять свои обязанности. Также хочу развеять слухи о моей отставке", - заявил "глава МВД".

Напомним, что вчера, 20 ноября, главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий своим "указом" снял с поста "министра МВД" Игоря Корнета.