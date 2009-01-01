Сегодня, 15:27 RSS

"Глава МВД ЛНР" опроверг свою отставку и заявил об "украинских диверсантах"

Сегодня, 14:43

По словам Корнета, члены "украинской ДРГ" якобы хотели устроить на территории "республики" "резонансные теракты". 

Корнет, МВД, ЛНР
Игорь Корнет. 0642.ua
"Министр внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет, комментируя захват центра Луганска вооруженными людьми, заявил о "пресечении деятельности украинской диверсионно-разведывательной группы" и опроверг свою отставку.

Об этом говорится в официальном заявлении "МВД ЛНР", сообщается на сайте 0642.ua.

По словам Корнета, члены "группы" якобы хотели устроить на территории "республики" "резонансные теракты". Большинство "диверсантов" были задержаны, остальных членов "группы" и их сообщников продолжают искать.

В оккупированный Луганск из Донецка прибыли три военных "Урала" с бойцами "республиканской государственной службы охраны", которая подчиняется главарю "ДНР" Александру Захарченко.

По его словам, "получены доказательства причастности директора "ГТРК ЛНР" Анастасии Шуркаевой к деятельности украинских спецслужб".

Также установлена причастность "руководителя Администрации Главы "ЛНР" Ирины Тейцман, а также "начальника Службы правительственной безопасности МВД ЛНР" Евгения Селиверстова к инсценировке в сентябре 2016 г. "государственного переворота" в "ЛНР". Ввиду этого, отмечается в заявлении, главарем "ЛНР" Игорем Плотнинцким принято решение об аресте фигурантов дела.

"Глава МВД" также заверил, что ситуация в городе находится под "контролем".

"В настоящее время ситуация в Республике полностью контролируется силами правоохранительных структур. МВД работает в штатном режиме, личный состав ведомства продолжает выполнять свои обязанности. Также хочу развеять слухи о моей отставке", - заявил "глава МВД".

Напомним, что вчера, 20 ноября, главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий своим "указом" снял с поста "министра МВД" Игоря Корнета.

Теги:  
Корнет, МВД, отставка, ЛНР, Плотницкий, украинская ДРГ, переворот
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...