Глава Нацполиции обвинил Россию: заслала в Украину 29 "воров в законе"

Правоохранители борются с таким понятием как "криминальный мигрант", отметил Князев.
Об этом он рассказал на селекторном совещании в МВД, говорится на сайте министерства.
В то же время он уточнил, что сейчас полиция борется с таким понятием как "криминальный мигрант".
"За последние 7 месяцев Россия в нашу страну заслали 29 "воров в законе", — отметил чиновник.
Ранее уже экс-глава Нацполиции Хатия Деканоидзе говорила, что влиятельные "воры в законе", которые могут включиться в политику и договариваться с политиками, представляют интересы российских спецслужб.
Видео: МВС УКРАЇНИ