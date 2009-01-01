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Глава Нацполиции обвинил Россию: заслала в Украину 29 "воров в законе"

Сегодня, 09:06

Правоохранители борются с таким понятием как "криминальный мигрант", отметил Князев.

Россия, Украина, флаг
Флаги Украины и РФ, иллюстрация wpristav.ru
Глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что за последние семь месяцев 2017 года Россия заслала в Украину 29 "воров в законе".

Об этом он рассказал на селекторном совещании в МВД, говорится на сайте министерства.

В то же время он уточнил, что сейчас полиция борется с таким понятием как "криминальный мигрант".

"За последние 7 месяцев Россия в нашу страну заслали 29 "воров в законе", — отметил чиновник.

Ранее уже экс-глава Нацполиции Хатия Деканоидзе говорила, что влиятельные "воры в законе", которые могут включиться в политику и договариваться с политиками, представляют интересы российских спецслужб.

Видео: МВС УКРАЇНИ

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Украина, Россия, Князев, вор в законе
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