Глава Нацполиции обвинил Россию: заслала в Украину 29 "воров в законе"

Правоохранители борются с таким понятием как "криминальный мигрант", отметил Князев.

Флаги Украины и РФ, иллюстрация wpristav.ru

Глава Нацполициизаявил, что за последние семь месяцев 2017 года Россия заслала в Украину 29

Об этом он рассказал на селекторном совещании в МВД, говорится на сайте министерства.

В то же время он уточнил, что сейчас полиция борется с таким понятием как "криминальный мигрант".

"За последние 7 месяцев Россия в нашу страну заслали 29 "воров в законе", — отметил чиновник.

Ранее уже экс-глава Нацполиции Хатия Деканоидзе говорила, что влиятельные "воры в законе", которые могут включиться в политику и договариваться с политиками, представляют интересы российских спецслужб.

Видео: МВС УКРАЇНИ