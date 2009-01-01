Глава Пентагона объяснил, зачем едет в Украину

Демократию нелегко сделать, отметил Мэттис.

Джеймс Мэттис Reuters

Глава минобороны США (Пентагон)заявил, что едет в Украину, в частности, чтобы отметитьнашей страны.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства, пишет УНИАН.

По данным агентства, американский чиновник собирается пойти на военный парад.

"В Украину я еду, чтобы отметить День Независимости Украины, и просто чтобы убедиться, что они знают, что мы осознаем ценности и то, что они пытаются собрать из истории, которая была у них в прошлом", — отметил министр.

Мэттис добавил, что "нелегко сделать демократию". "Нелегко создать суверенное государство, особенно сейчас, когда Россия нарушает территориальную целостность", — подчеркнул глава Пентагона.

Ранее стало известно, что 24 августа — в День Независимости Украины, Киев посетит Джеймс Мэттис, он встретится с президентом Петром Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком.