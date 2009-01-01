Глава Пентагона объяснил, зачем едет в Украину

Демократию нелегко сделать, отметил Мэттис.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства, пишет УНИАН.
По данным агентства, американский чиновник собирается пойти на военный парад.
"В Украину я еду, чтобы отметить День Независимости Украины, и просто чтобы убедиться, что они знают, что мы осознаем ценности и то, что они пытаются собрать из истории, которая была у них в прошлом", — отметил министр.
Мэттис добавил, что "нелегко сделать демократию". "Нелегко создать суверенное государство, особенно сейчас, когда Россия нарушает территориальную целостность", — подчеркнул глава Пентагона.
Ранее стало известно, что 24 августа — в День Независимости Украины, Киев посетит Джеймс Мэттис, он встретится с президентом Петром Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком.