Глава российского Центризбиркома пополнила базу "Миротворца"

Эллу Памфилову обвинили в попытках легализации аннексии АР Крым.

Эллу Памфилову обвинили в нарушении границы Украины Uznayvse

Базу данных сайта "Миротворец" пополнила глава российского Центризбиркома Элла Памфилова.

"Покушение на территориальную целостность и безопасность Украины. Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым. Организация проведения выборов президента России в Крыму в 2018 году. Участник пропагандистского форума "Таврида 2014", — говорится о Памфиловой в сообщении на сайте "Миротворца".

Напомним, Памфилова заявляла о том, что западные силы намеревались дискредитировать президентские выборы в России, с этой целью создавались "батальоны русофобов".

Ранее Ксения Собчак была внесена в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение границы Украины", а также за "манипулирование общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов".