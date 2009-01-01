Глава СБУ обвинил ФСБ: за месяц направила в Украину три диверсионные группы

Российская спецслужба отправляет в нашу страну диверсантов для совершения терактов, отметил Грицак.

Сотрудники ФСБ, иллюстрация ogurcova-uchebka.com

Председатель Службы безопасности Украинызаявил, что за последний месяцнаправила в Украину три диверсионные группы, ведомство предотвратило совершение ряда преступлений.

Об этом он рассказал на брифинге в Киеве, пишет УНИАН.

В то же время чиновник уточнил, что российская спецслужба отправляет на нашу землю диверсантов для совершения терактов.

"Главными целями являются стратегические объекты жизнеобеспечения, инфраструктуры, также целью является убийство отдельных общественно-политических деятелей", — отметил глава СБУ.

По его словам, "как правило, это должны быть какие-то яркие личности, причем независимо — из власти или оппозиции, только бы убийство такого деятеля принесло ожидаемый для них общественный резонанс".

"За последний месяц СБУ было выявлено три такие группы. В частности, в Харькове 17 июля мы задержали руководителя и главного исполнителя-организатора такой группы, которую подготовило Главное управление Генштаба ВС РФ, они получили задание совершить убийство нескольких общественных и государственных деятелей Украины. Фамилии я не могу называть, потому что эти люди не дали разрешение на обнародование фамилий", — добавил он.

Ранее Василий Грицак говорил, что СБУ располагает информацией о дальнейшем усилении разведывательно-террористической деятельности спецслужб России в нашей стране. В Украине подрывная деятельность противника проявляется во внутренней дестабилизации, в работе диверсионно-разведывательных групп, в попытках совершать диверсии, теракты.