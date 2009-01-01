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Глава СБУ предупредил: Россия стремится оккупировать и уничтожить Украину

Сегодня, 22:15

Мы стараемся донести правду про российскую агрессию, заявил Грицак.

Василий Грицак
Глава СБУ Василий Грицак УНИАН
Российская агрессия направлена на тотальную оккупацию Украины.

Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак, сообщает пресс-центр спецслужбы.

"Мы стараемся не только почтить память наших героев, но и донести правду про российскую агрессию, направленную не только на присвоение Крыма и Донбасса, а на тотальную оккупацию и уничтожение Украины как самостоятельного и суверенного государства", — сказал Грицак во время мероприятия, посвященного погибшим сотрудникам СБУ.

Напомним, ранее глава СБУ рассказал, как Россия расшатывает ситуацию на западе Украины.

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Грицак, Россия, агрессия, Украина
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