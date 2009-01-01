Глава "Укрзалізниці" подал в отставку по личным причинам — Гройсман

Временно исполняющим обязанности главы госкомпании будет назначен Кравцов.
Об этом он рассказал на заседании Кабмина, пишет УНИАН.
В то же время премьер уточнил, что сегодня, 9 августа, правительство примет заявление чиновника об уходе с поста.
По его словам, временно исполняющим обязанности главы госкомпании будет назначен первый заместитель министра инфраструктуры и глава наблюдательного совета "Укрзалізниці" Евгений Кравцов.
"Мы должны огласить новый конкурс на поиск лучшего кандидата", — добавил Гройсман.
Напомним, в конце мая министр информационной политики Юрий Стець передал заявление об отставке председателю Верховной Рады Андрею Парубию, до этого Тарас Кутовой решил уйти с должности министра аграрной политики и продовольствия.
Видео: 112 Украина