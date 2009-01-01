Глава "Укрзалізниці" подал в отставку по личным причинам — Гройсман

Временно исполняющим обязанности главы госкомпании будет назначен Кравцов.

Войцех Бальчун УНИАН

Премьерзаявил, что глава правления ПАО "Укрзалізниця"подал в отставку в связи с личными обстоятельствами.

Об этом он рассказал на заседании Кабмина, пишет УНИАН.

В то же время премьер уточнил, что сегодня, 9 августа, правительство примет заявление чиновника об уходе с поста.

По его словам, временно исполняющим обязанности главы госкомпании будет назначен первый заместитель министра инфраструктуры и глава наблюдательного совета "Укрзалізниці" Евгений Кравцов.

"Мы должны огласить новый конкурс на поиск лучшего кандидата", — добавил Гройсман.

Напомним, в конце мая министр информационной политики Юрий Стець передал заявление об отставке председателю Верховной Рады Андрею Парубию, до этого Тарас Кутовой решил уйти с должности министра аграрной политики и продовольствия.

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