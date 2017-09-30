Главарь ДНР грозится убить любого чиновника в Украине, задача решаемая

Захарченко отметил, что чисто технически можно организовать покушение на любого чиновника в Украине.

Александр Захарченко. Скриншот

Террористы "Донецкой народной республики" не будут устранять первых лиц другого государства при помощи терактов, хотя таким образом можно убить любого чиновника в Украине.

Подобную тактику якобы используют украинские спецслужбы, заявил главарь незаконной организации Александр Захарченко одному из сепаратистских изданий, пишет Donpress.

"Конечно, чисто технически можно организовать покушение на любого чиновника в Украине. Можно любого убить. Для нас это достижимая, решаемая задача... Я не говорю, что мы воюем с открытым забралом. Война есть война. Но минимальные понятия о чести и офицерском достоинстве должны оставаться", — заявил Захарченко.

При этом он в качестве примера привел последнее так называемое "покушение" на "министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева по прозвищу "Ташкент": "Получается, что они воюют не с ним. Они не в бою пытались его убить. Они подло заложили взрывное устройство, не думая о том, кто в машине. Если бы вместо Моторолы в лифт села бы его семья?".

Ранее сообщалось, что утром 23 августа в Донецке подорвали автомобиль, в котором ехал Александр Тимофеев, "министр" пострадал. Советник главы МВД Зорян Шкиряк писал, что "чиновник" находится в реанимации, его состояние критическое.

Видео: youtube